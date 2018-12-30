مسؤول جامعي في الهند: اقتل زميلك ولا تأتي إليّ باكيا!

حث مسؤول كبير في جامعة حكومية في الهند الطلاب على قتل زملائهم إذا تشاجروا معهم بدلا من تقديم شكوى إليه، وذلك وسط أنباء عن تفشي موجة عنف في ولاية أوتار براديش مقر الجامعة.

وفي تسجيل مصور بثته وكالة "إيه إن آي"، التي تربطها شراكة بوكالة رويترز، ظهر راجا رام ياداف نائب رئيس جامعة بورفانتشال وهو يقول في خطبة: "إذا كنت طالبا في هذه الجامعة، فلا تأتي إلي باكيا".. "إذا دخلت مرة في شجار فاضربهم وإذا سنحت لك الفرصة اقتلهم.. سنعتني بالأمر لاحقا".

وكان ياداف يتحدث أمام حشد من الطلبة في غازي بور بأوتار براديش أكثر ولايات الهند اكتظاظا بالسكان.

وشهدت تلك المدينة مقتل شرطي يوم السبت الماضي رشقا بالحجارة أثناء احتجاجات عنيفة، ولا يوجد ما يشير إلى وجود صلة بين هذا الحادث وخطاب ياداف.

وقتل مسؤول كبير في الشرطة ورجل آخر في واقعة عنف أخرى هذا الشهر بعد احتجاج سكان قالوا إنهم رأوا أشخاصا يذبحون بقرة وهي حيوان مقدس عند الهندوس، ووقع هذا الحادث في منطقة بولاندشهر في الولاية ذاتها.