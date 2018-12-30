غداً.. إضراب بسبب رفع جمارك السيارات المستعملة

أعلن رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة، الإضراب غدا الإثنين وإغلاق جميع الشركات المستوردة والمعارض التابعة لها، احتجاجا على رفع القيمة الجمركية للسيارات المستعملة بنسبة تتراوح ما بين (10-30)%.

وقال ربايعة، إن هذه "القرارت المجحفة" برفع الجمارك تهدد دخل قرابة 5 آلاف أسرة.

وأوضح أن قرار رفع الجمارك يبدأ من 1/1/2019، واذا تم تنفيذ هذا القرار سيوقف عمل 320 شركة عاملة في هذا القطاع.

وقال ربايعة: سنقوم باغلاق جميع الشركات، والاضراب عن دفع اي ضرائب او جمارك، والتوقف عن التوجه لدوائر السير.

وأوضح أن قطاع السيارات المستوردة يدفع للحكومة (1.3) مليار شيقل سنويا بدل رسوم جمركية، ويعتبر ثالث أكبر قطاع يزود الحكومة بالرسوم الجمركية ويشكل نسبة (23%) من ذلك، إضافة إلى دفعه قرابة مئتي مليون شيقل بدل تراخيص مركبات، وأكثر من مئة مليون شيقل بدل ضريبة دخل وزيوت وقطع غيار وغيرها.

وأشار ربايعة، إلى وجود وعود لحل القضية خلال الايام القدمة.