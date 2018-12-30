نيويورك تايمز: الجيش "الاسرائيلي" قتل رزان  النجار عمداً

اجرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية تحقيقا حول الساعات الاخيرة في حياة الشهيدة المسعفة رزان النجار.

وقد اجرى التحقيق مراسل الصحيفة في القدس دييفد هلبينغر، وقد وجه المراسل انتقادات شديدة اللهجة حول ظروف استشهاد الشهيدة رزان النجار والتي استشهدت قبل قرابة سبعة اشهر خلال مواجهات قرب السياج بين غزة و الأراضي المحتلة عام 48.

ووضع المراسل التحقيق حول استشهاد رزان النجار باسم " يوم واحد , حياة كاملة "

وقد طرح التحقيق اسئلة كثيرة تناقض ادعاءات جيش الاحتلال الذي قال بأن رزان قتلت برصاص طائش، اطلق عن طريق الخطأ والجيش لم يطلق سوى عدة طلقات غير مباشرة، ولكن حسب التحقيق للمراسل دييفد هلبينغر، فإن الجيش اطلق عمدا الرصاص نحوها.

ومن اجل دعم التحقيق قام محققو الصحيفة بجمع اكثر من الف مقطع فيديو تم تصويرها على ارض الواقع في منطقة استشهاد رزان النجار.

وحسب التحقيق، فإن جيش الاحتلال اطلق رصاصة واحدة اصابت ثلاثة مسعفين مرة واحدة. وحسب التحقيق، فإن تلك الرصاصة اطلقت عمدا من قبل الجيش الاسرائيلي.