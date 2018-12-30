بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018، سيكون للمسافرين في الحافلات الرابعة والخامسة والسادسة، الواردة أسماؤهم في كشف المُرجعين المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وأوضحت أنه سيتم استئناف العمل بكشف سفر (26-12) بعد سفر الحافلات المرجعة، وسيُعلن عنه في حينه.

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