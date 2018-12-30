الاحتلال يزعم سقوط بالونات حارق قرب سديروت

زعم موقع مفزاك الإسرائيلي مساء اليوم الاحد، أن مجموعة من البالونات الحارقة سقطت قرب القرية التعاونية القريبة من سديروت.

وادعى الموقع الإسرائيلي بان مواطنين من قطاع غزة أطلقوا البالونات الحارقة تجاه مستوظنات (غلاف غزة)، مشيراً إلى أن البالونات مرتبطة بمواد متفجرة.

وأشار الموقع الإسرائيلي بأن شرطة الاحتلال استدعت خبير متفجرات لمعاينتها وابطال مفعولها كما يزعم.

ومن الجدير ذكره أن القائمين على مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار أوقفوا إطلاق البالونات الحارقة واشعال إطارات المركبات بناءً على تفاهمات مع الجانب المصري بهدف تخفيف "إسرائيل" من حصارها المفروض على سكان قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.