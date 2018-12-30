مطار إسرائيلي جديد يدخل الخدمة نهاية يناير المقبل

أعلنت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأحد، أن "مطار رامون الدولي" الجديد سيدخل حيز التشغيل التدريجي في 22 يناير 2019.

ووفق الصحيفة، فإن المرحلة الأولى ستشهد رحلات داخلية، وبعد ذلك ستبدأ الرحلات التجارية الدولية لشركات الطيران الأجنبية.