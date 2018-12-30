رونالدو يستعد لاقتناص جائزة جديدة وفرنسيان بقائمة المنافسين

تحتضن الإمارات هذا الأسبوع، حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، فيما سيسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثالث على التوالي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن مهاجم يوفنتوس سيحضر الحفل، حيث يمني النفس في التتويج بالنسخة العاشرة للجائزة، من خلال إحراز لقب "أفضل لاعب في عام 2018"، للمرة الخامسة في مسيرته والثالثة على التوالي.

وسقام الحفل في مدينة دبي الإماراتية مساء الخميس المقبل، بحضور عدد مهم من اللاعبين والمدربين والوكلاء ومالكي الأندية.

وحصد رونالدو هذه الجائزة 4 مرات، في الأعوام 2011 و2014 و2016 و2017، بينما لم يسبق لأي لاعب غيره الفوز بها أكثر من مرة واحدة.