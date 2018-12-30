فتح تؤكد على التزامها بكافة الثوابت الوطنية

شددت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد، على التزامها بكافة الثوابت الوطنية التي قامت من أجلها الثورة المجيدة، في مواجهة كافة المؤامرات ومشاريع التصفية التي تواجه قضيتنا الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقرها في مدينة رام الله، عشية الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وعشية إيقاد شعلة الانطلاقة.

كما ناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها، عددا من الملفات الداخلية للحركة، إضافة إلى الأوضاع السياسية.

وحيّت اللجنة، أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات لصموده ونضاله في مواجهة الاحتلال وكافة التحديات التي تواجه قضيتنا.

وهنأ الرئيس عباس، واللجنة المركزية لحركة فتح، أبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاق الثورة الفلسطينية.