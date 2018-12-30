مستوطنو (غلاف غزة) يقدمون خطة لنتنياهو للحد من البالونات الحارقة

قدم مستوطنو "غلاف غزة" اليوم الأحد، مبادرة جديدة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحدّ من تأثير حرائق البالونات التي تطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ووفقاً لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فإن الاقتراح ينص على قيام المستوطنين المزارعين بحصد القمح وهو أخضر للتخفيف من حدة الحرائق، على أن تقوم وزارة الزراعة الإسرائيلية بتعويض كل مزارع قمح ٣٠٠ شيكل عن كل دونم.

وذكرت الصحيفة العبرية أن وزارة الزراعة اشترطت على المزارعين في مستوطنات "غلاف غزة" زراعة القمح على بعد 3 كم من السياج الزائل مع القطاع.