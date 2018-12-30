أكثر من 29 ألف مهاجر وصلوا لـ"إسرائيل" خلال 2018

ارتفعت معدلات الهجرة من دول العالم إلى "إسرائيل" بنسبة 5% خلال العام 2018.

وحسب قناة "كان" العبرية، أعلنت الوكالة اليهودية اليوم الأحد أرقام الهجرة إلى "إسرائيل" في عام 2018، حيث أكثر من 29 ألف و600 مهاجر جديد هاجروا من جميع أنحاء العالم هذا العام إلى "إسرائيل" بزيادة قدرها 5 ٪ مقارنة بالعام الماضي 2017 الذي شهد 28220 مهاجراً.

وذكرت القناة أن الدولة التي تقود أكبر عدد من المهاجرين هي روسيا بأكثر من 10،500 أي بزيادة قدرها 45٪ مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد هذا العام من أوكرانيا مع أكثر من 6500 مهاجر، وهو انخفاض بنسبة 9٪ مقارنة بالعام الماضي.