كم هم اوفياء وكم نحن مقصرون.. قلم خضر عدنان

كم هم أوفياء..

وكم نحن مقصرون..

في زيارة لوالدة الاخ الأسير عماد شقير في بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت عصفت بنا آلام التقصير وتألمت قلوبنا واغرورقت العيون.. فما أن دخلنا منزل الحاجة الفاضلة الخالة أم عماد شقير حتى راحت تسألنا عن عماد.. وما أن نكلمها حتى تعود للسؤال عنه وصحته وأخباره..

لتعود تستحلفنا إن حدث له مكروه.. حتى وصلت سؤالا عن حياته..

خالة أصيلة تتوشح بالكوفية الفلسطينية بكرامة.. قائلة :"هذه من ريحة عماد"..

خالة فقدت بصرها وهي تلتمس الطريق لابنها المؤبد في سجون الاحتلال.. خالة تجد فيها كل ألم الأمهات الفلسطينيات وجعا على فراق أبنائهن الأسرى..

خالة أصيلة تجد فيها كل الوفاء والمحبة والحنين لفلذة كبدها الأسير..

خالة يبكيك سؤالها.. يدميك حنينها.. يتفطر القلب على لوعتها.. تستصغر كل جهد و جهاد عند صبرها و جرحها..

خالة تذكرني بأمي رحمها الله وموتاكم يوم ضعف بصرها ورافقتها كراسي العجلات.. اليوم علمت أكثر أي أجر وثواب لأمهات الأسرى و آبائهم..

اليوم تأكدت أكثر تقصيرنا بحق الأسرى وذويهم.. عندما ندخل عليهم فتسألنا أم الأسير عن حياته!!..ما أوفاهن من أمهات كريمات وما أعظم تقصيرنا..