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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاشغال الشاقة 6 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية بتهمة الشروع بالإتجار بالمخدرات

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:15 - 30 ديسمبر 2018
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أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داود، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم  (م،ز)  والمتهم (غ،ج ) بتهمة الشروع بالإتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 21/ 2 و17/1 و35 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات رقم 18 لسنة 2015 وحكمت عليهم بالإشغال الشاقة 6 سنوات و6 أشهر و6600 دينار أردني .

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خليل سلامة.

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