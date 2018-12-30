29 ألف مهاجر يهودي وصلوا "إسرائيل" في 2018

سجلت إحصائية أعدتها الوكالة اليهودية أن نحو 29 ألف يهودي هاجروا العام الحالي إلى "إسرائيل"، وقدموا غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع "0404" العبري فأكبر عدد من المهاجرين وصل من روسيا بقرابة 10 آلاف مهاجر، في ارتفاع بنسبة 45% عن العام الماضي، تليها أوكرانيا والتي هاجر منها 6 آلاف.

كما توزع المهاجرون الباقون من الأمريكيتين، في الوقت الذي تشابهت فيه نسب الهجرة بين العام الحالي والسابق.

يشار إلى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين المحتلين لأرضنا هم مهاجرون قدموا من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.