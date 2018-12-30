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29 ألف مهاجر يهودي وصلوا "إسرائيل" في 2018

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:03 - 30 ديسمبر 2018
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سجلت إحصائية أعدتها الوكالة اليهودية أن نحو 29 ألف يهودي هاجروا العام الحالي إلى "إسرائيل"، وقدموا غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع "0404" العبري فأكبر عدد من المهاجرين وصل من روسيا بقرابة 10 آلاف مهاجر، في ارتفاع بنسبة 45% عن العام الماضي، تليها أوكرانيا والتي هاجر منها 6 آلاف.

كما توزع المهاجرون الباقون من الأمريكيتين، في الوقت الذي تشابهت فيه نسب الهجرة بين العام الحالي والسابق.

يشار إلى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين المحتلين لأرضنا هم مهاجرون قدموا من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.

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