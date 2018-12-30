الاقتصاد تعلن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

أعلنت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاحد، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2019.

وبموجب القرار، يفتح باب الترشح اعتبارا من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الاثنين الموافق 31/12/2018 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 6/1/2019، وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان ، صدر اليوم الاحد، أن مجلس إدارة الغرفة الحالي سيزاول نشاطه مقتصرا على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف.

كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرفة الحالي اتخاذ اية قرارات، من شأنها احداث اية تغييرات في هيكلة الغرفة، او التعيين، او التعاقد مع موظفين، ومستشارين جدد، او الاستغناء عن او تعديل رتبة، او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.

وبموجب القرار تكلف اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية بإعلان الترتيبات الادارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية في اليوم التالي لهذا القرار، يتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانونا وبصفتهم الشخصية المسؤولة عن أي مخالفة لأحكام هذا القرار.