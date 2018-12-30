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طلاب من غزة يغرقون أمام مدرستهم خشية رسوبهم في الامتحان

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 13:22 - 30 ديسمبر 2018
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أثارت صورة الأمطار أمام إحدى المدارس في قطاع غزة ، حفيظة المواطنين وغضبهم، خاصةً بعد محاولات أطفال دون سن ال 14 عاماً من الدخول للمدرسة لتقديم الامتحانات النهائية، وصراخ أحدهم في محاولة منهم لاستعجالهم للدخول للامتحان والتهديد بالرسوب في حال تأخر أحدهم، دون مراعاة لسلامتهم، وتفاوت الاتهامات بين إدارة المدرسة ، الدفاع المدني ، أو البلديات المسؤولة عن الشوارع ، ووزارة التربية والتعليم، أو "تعليم الاونروا" للتصرف في حال المنخفضات الجوية .

المسؤولية يتحملها الجميع في ظل غياب المسؤول الرئيسي عن مثل تلك التجاوزات.

وفيما يلي الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة اليوم ، ليكون نقطة سوداء في سجل كافة المسؤولين ...!!

 

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