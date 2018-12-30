الصحة: 100 إصابة "بإنفلونزا الخنازير" في غزة الضفة

أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة ياسر بوزية عن إصابة 100 مواطن بفيروس "انفلونزا الخنازير" في فلسطين منذ بدء موسم الشتاء.

وأكد بوزية في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد، توفر العلاج اللازم لهذا الفيروس في مستودعات وزارة الصحة بالضفة وقطاع غزة.

واشار إلى أنه سُجل عدد من حالات الوفاة في غزة بداية موسم الشتاء، مبينا أن الذي فاقم الوضع لدى هذه الحالات هو أنهم كانوا مصابين بأمراض مصاحبة للمرض، خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي.

وعن طرق الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير، أوضح بوزية أنه يتم سنويا إعطاء الطعومات خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة.