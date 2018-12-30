فتح تقرر إقامة مهرجان مركزي لها في 7 يناير في ساحة السرايا

قررت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الأحد، إقامة مهرجان مركزي لها يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2019 في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وقالت حركة فتح في بيان صحفي:" في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة - انطلاقة حركة فتح نتوجه لكم بالتحية مؤكدين على تمسكنا بحقوقنا الوطنية الثابتة والتي انطلقت من أجلها حركة فتح".

وأكدت حركة فتح حرصها على وحدتها الوطنية باعتبارها الركيزة الأهم لصمود شعبنا وقوته.

كما أعلنت الحركة، عن إيقاد الشعلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 31/12/2018 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.

ودعت الحركة، جماهير الشعب الفلسطينية وأبناء حركة فتح للمشاركة الفاعلة مع المحافظة على أعلى درجات النظام والانضباط.

ودعت حركة فتح، الجميع أن يجعل من هذه المناسبة الوطنية يوماً للوحدة ونبذ الانقسام.