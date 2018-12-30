النخالة يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن المقاومة الفلسطينية تمتلك اليوم قدرات وامكانيات عالية في مواجهة الاحتلال الصهيوني لا تقارن عما كانت عليه في الماضي.

جاء ذلك، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في طهران اليوم.

وأشار النخالة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد من الداعمين الحقيقيين للقضية الفلسطينية، وقدم عرضاً لانتخابات حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح، أن المقاومة تمتلك اليوم قدرات وامكانيات عالية لا تقارن مع الماضي في مواجهة المعتدين الصهاينة، مؤكدا أن حصيلة هذه القدرات قد تبلورت في مسيرات العودة وفشل الهجوم الأخير للكيان الصهيوني حيث أن الإعلان عن اجراء انتخابات مبكرة في الاراضي المحتلة هو من ثمار ذلك.

وأشار أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى المحاولات التي تقوم بها بعض الدول العربية والغربية لكسر المقاومة، مؤكداً عزم الشعب الفلسطيني أكثر مما مضى على مواصلة طريقه الزاخر بالفخر حتى تحقيق الانتصار الكامل.

وكان أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة قد التقى والوفد المرافق له يوم أمس، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.



































