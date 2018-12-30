نتنياهو يقف وراء مخطط جديد لتقسيم حائط البراق

من المقرر أن تعقد ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، جلسة مناقشة لتقسيم حائط البراق.

وذكر موقع "0404" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو من يقف وراء المخطط على غير المعتاد، وقرر التقدم في القضية، كما قال مساعد وزير الخارجية رونين بيريتس الذي عينه نتنياهو للتعامل مع قضية حائط البراق.

وأضاف بيريتس أن المخطط يتضمن اقتراح لحل مشكلة النساء عند حائط البراق وإجراء فصل لهن، وسيتم تقسيم الحائط إلى منطقة للصلاة حسب التقاليد ومنطقة أخرى للصلاة المختلطة.

وأشار إلى أن نتنياهو قرر بدء أعمال البناء والتقسيم وأصدر تعليمات واضحة بتسريع بناء ساحة للصلاة هناك.

ولفت الموقع العبري إلى أن أعضاء من اللجنة أيدوا خطوة نتنياهو، لكن المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت وجد صعوبة في الموافقة على هذه الخطوة.