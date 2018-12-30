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محررون يواصلون زيارات ذوي الشهداء والأسرى في سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 11:37 - 30 ديسمبر 2018
مع نجل الاسير الجريح منصور موقدة مع نجل الاسير الجريح منصور موقدة
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واصل وفدٌ من المحررين ترأسه الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، جولاتهم وزياراتهم استمراراً لواجب الخير والعطاء، بزيارة لذوي الشهداء في مدينة سلفيت بالضفة المحتلة.

وقد شارك الوفد في تشييع شهيد بديا في محافظة سلفيت "إلياس ياسين"، حيث أمَ الوفد قاعة البلدة مؤدياً الواجب لذوي الشهيد، كما تم تأدية الواجب لذوي الشهيدة عائشة الرابي.

وقدم الوفد، التهنئة للمحرر عبدالله شتات نجل الشيخ القيادي المحرر لحماس في سلفيت محمد شتات، في بلدة بديا في سلفيت، بعد تحرره من 22شهراً في الأسر.

كما زار الوفد، ذوي الأسير الجريح المناضل منصور موقدة الأقدم في عيادة الرملة منذ (17عاماً)، بالإضافة لذوي الأسير المؤبد المناضل عماد شقير في بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت.

وقد زار الوفد، ذوي الشهيد المجاهد يحيى عياش في ظلال ذكراه في رافات في سلفيت، للاطمئنان على والديه، حيث تعرض والده لكسر في الحوض، كما تجري والدته غسيل كلى، كما زار ذوي الشهيد المجاهد محمد عياش والاطمئنان على والديه.

وفي بلدة حارس في محافظة سلفيت، زار الوفد ذوي المجاهد هيثم جابر.

كما زار الوفد في مدينة سلفيت، ذوي الشيخ المرحوم المحرر عزالدين فتاش القيادي في حماس، حيث شغل مدير مكتب التشريعي لحماس بسلفيت.

مع والدي الشهيد يحيى عياش
مع والدي الشهيد يحيى عياس
مع والدة الأسير عماد شقير
مع والدة الأسير عماد شقير (2)
مع نجل الاسير الجريح منصور موقدة
مع ذوي الأسير المجاهد هيثم جابر
مع الشيخ عزالدين فتاش والمحرر عزيز فتاش
محمد عياش
المحرر عبد الله ووالده الشيخ محمد شتات
 

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