محررون يواصلون زيارات ذوي الشهداء والأسرى في سلفيت

واصل وفدٌ من المحررين ترأسه الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، جولاتهم وزياراتهم استمراراً لواجب الخير والعطاء، بزيارة لذوي الشهداء في مدينة سلفيت بالضفة المحتلة.

وقد شارك الوفد في تشييع شهيد بديا في محافظة سلفيت "إلياس ياسين"، حيث أمَ الوفد قاعة البلدة مؤدياً الواجب لذوي الشهيد، كما تم تأدية الواجب لذوي الشهيدة عائشة الرابي.

وقدم الوفد، التهنئة للمحرر عبدالله شتات نجل الشيخ القيادي المحرر لحماس في سلفيت محمد شتات، في بلدة بديا في سلفيت، بعد تحرره من 22شهراً في الأسر.

كما زار الوفد، ذوي الأسير الجريح المناضل منصور موقدة الأقدم في عيادة الرملة منذ (17عاماً)، بالإضافة لذوي الأسير المؤبد المناضل عماد شقير في بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت.

وقد زار الوفد، ذوي الشهيد المجاهد يحيى عياش في ظلال ذكراه في رافات في سلفيت، للاطمئنان على والديه، حيث تعرض والده لكسر في الحوض، كما تجري والدته غسيل كلى، كما زار ذوي الشهيد المجاهد محمد عياش والاطمئنان على والديه.

وفي بلدة حارس في محافظة سلفيت، زار الوفد ذوي المجاهد هيثم جابر.

كما زار الوفد في مدينة سلفيت، ذوي الشيخ المرحوم المحرر عزالدين فتاش القيادي في حماس، حيث شغل مدير مكتب التشريعي لحماس بسلفيت.



















