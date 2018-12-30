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ميسي يتفوق على كريستيانو في 2018

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:42 - 30 ديسمبر 2018
ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو
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رغم نجاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس إلى الفوز على سامبدوريا والتحليق وحيدا على قمة الدوري الإيطالي الذي يتصدر قائمة هدافيه برصيد 14 هدفا، فإنه فشل في حسم سباقه السنوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة الهدافين لعام 2018.

وحسم ميسي الصراع لصالحه برصيد 51 هدفا وبفارق هدفين فقط عن منافسه التاريخي رونالدو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي تجاوز حاجز الخمسين هدفاً في ثمان من السنوات التسع الماضية، ولم تقل أهدافه عن الخمسين إلا في العام 2013، عندما سجل 45 هدفا فقط في 47 مباراة.

في حين سجل كريستيانو بشكل دائم أكثر من 50 هدفاً في العام منذ 2011، ووصل إلى رقمه الأكبر بتسجيله 69 هدفا عام 2013.

وجاء نجم ليفربول محمد صلاح في المركز الثالث خلف رونالدو برصيد 44 هدفا بعد هدفه في مرمى أرسنال أمس السبت.

يذكر أن ميسي يحتفظ بالرقم القياسي لهداف العام بتسجيله 91 هدفاً في العام 2012.

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