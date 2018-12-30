رام الله: الاحتلال يُغلق البوابة الحديدية عند مدخل قرية دير أبو مشعل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، البوابة الحديدية عند المدخل الرئيسي لقرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة، ومنعت دخول وخروج المواطنين منها.

وقال نائب رئيس مجلس قروي القرية فواز البرغوثي:"إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ ساعات الصباح، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق ترابية وعرة للخروج من القرية وصولا الى مبتغاهم"، مؤكدا أنها تغلق البوابة بين الفينة والأخرى؛ بهدف تضييق الخناق على المواطنين.

يُذكر، أن قوات الاحتلال نصبت البوابة الحديدية الجديدة على مدخل القرية في السادس من الشهر الجاري.