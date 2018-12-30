الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فوريك وتل وعراق بورين قضاء نابلس.

كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم، وداهمت منزل المواطن زياد مطر، بالإضافة إلى اقتحام بيت جالا غرب المدينة.

وداهم جنود الاحتلال منزلاً في مخيم الجلزون شمال رام الله، وقام بهدم بعض المحال التجارية في قرية عور التحتا غرب المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي محمد عبد الحميد حرب ونعيم محمد شناران، ونكلت بساكنيه في منطقة الحديدية شرق يطا جنوب الخليل.