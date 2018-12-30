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3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:20 - 30 ديسمبر 2018
سجون الاحتلال1 سجون الاحتلال1
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الأحد أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم:

الأسير سعيد سعد محمد شلوف (40 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

ومن مدينة طولكرم/ الأسير أيمن عمر محمد علي جعار (29 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في السجون الإسرائيلية.

والأسير سعيد درويش محمود عمران من بلدة صيدا المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.

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