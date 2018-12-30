توقعات بعزل ترامب من منصبه في أوائل 2019

قال أستاذ التاريخ السياسي الأمريكي، آلان ليختمان، إن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ربما تبدأ في الأشهر الأولى من العام 2019 بعد أن ينهي المحقق الخاص، روبرت مولر، أعماله ويقدم أدلته على التدخل الروسي.

وبحسب ما نلقت صحيفة "ذا صن" فإن ليختمان هو أحد القلائل الذين توقعوا فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، لكنه تنبأ أيضا بأن تحقيقات مولر ستؤدي إلى بدء إجراءات التحقيق في عزل الرئيس.

وتابع: "إذا كانت النتائج صادمة بما فيه الكفاية فإن القاعدة الديمقراطية ستطلب إجراء تحقيق بشأن العزل".

وأضاف: "لا ينبغي للديمقراطيين أن يتجنبوا ذلك، إنه واجب دستوري وضعه مؤسسو البلاد في الدستور حتى يمكننا التعامل مع هذه الحالات بوسائل قانونية ومنظمة وسلمية".

وكشف استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو على الأقل إخضاعه رسميا لمراقبة الكونغرس.

وأفاد الاستطلاع بأن 59% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في ذلك، في المقابل، قال 41% إنه ينبغي على الكونغرس عدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس حسبما أفادت به صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الجمعة.

وأجري الاستطلاع على نحو مشترك بين مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد ومركز هاريس لاستطلاعات الرأي، في الولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع عينة من 1473 ناخبا مسجلا وأجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 إلى 26 كانون الأول/ ديسمبر.

تأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات تتعلق بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

واتهم الادعاء الفيدرالي ترامب أوائل الشهر الجاري في قضية منفصلة تتعلق بتقديم مدفوعات سرية لامرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما، مقابل شراء صمتهما.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.