النخالة:الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة طريقه حتى تحقيق النصر

التقى أمين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "زياد النخالة"، بوزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف".

وأكد، النخالة، خلال اللقاء أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة طريقه حتى تحقيق النصر الكامل، مشدداً على أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تعد من المدافعين الحقيقيين عن القضية الفلسطينية.

واطلع النخالة ظريف على عملية اجراء الانتخابات في حركة الجهاد الاسلامي.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية تمتلك حالياً قدرات عالية في مواجهة الاحتلال الصهيوني مقارنة مع الماضي، مشيراً إلى أن نتيجة هذه القدرات تجسدت في مسيرات العودة والهزيمة الاخيرة للكيان الصهيوني، حيث أعلن عن اجراء انتخابات مبكرة في الأراضي المحتلة.

وتطرق أمين عام حركة الجهاد الاسلامي كذلك إلى المحاولات التي تبذلها بعض الدول العربية والغربية لإفشال المقاومة ، وقال: الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة طريقه حتى تحقيق النصر الكامل.

من جانبه أكد ظريف أن دعم فلسطين يشكل أحد المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية ستقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدافع عن القضية الفلسطينية.

وحضر هذا اللقاء أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وناصر أبو شريف ممثل الحركة بطهران.









































