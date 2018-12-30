طقس فلسطين: أجواء باردة واستمرار سقوط الأمطار

يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق والامطار وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة وشديدة البرودة، ويستمر بإذن الله تساقط الامطار على مختلف المناطق والامطار قد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة،والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو غدا الاثنين، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، و في ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة من خطر:

1- خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

3- خطر التزحلق على الطرقات.