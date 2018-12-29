ليفربول يسحق أرسنال بخماسية ومحمد صلاح يصنع ويسجل

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول لإكتساح ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" فى قمة مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي.

منح اللاعب مايتلاند نيليز التقدم لفريق أرسنال فى الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة عرضية من زميله أليكس أيوبى.

ولكن نجح المهاجم البرازيلى روبرتو فيرمينو فى إدراك هدف التعادل سريعا للريدز فى الدقيقة بعد إستغلاله خطأ دفاعى قاتل من دفاع الجانرز.

وعاد فيرمينو ليضيف هدف ليفربول الثانى فى الدقيقة 16 من مهارة رائعة، راوغ فيها أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على يسار لينو حارس أرسنال.

وأضاف النجم السنغالى ساديو مانى ثالث أهداف الريدز فى الدقيقة 32، بعد متابعته لتمريرة من النجم المصرى محمد صلاح.

وعزز النجم المصرى محمد صلاح تقدم ليفربول بالهدف الرابع فى الدقيقة 47، من ركلة جزاء حصل عليها وسددها بنجاح فى شباك لينو حارس الجانرز.

وفى الشوط الثانى نجح البرازيلى روبرتو فيرمينو فى تسجيل خامس أهداف الريدز، بالدقيقة 65 من زمن اللقاء، عبر ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز ليفربول 5 – 1.

بهذا الفوز غرد ليفربول فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام الثانى برصيد 45 نقطة، بينما توقف رصيد أرسنال عند 38 فى المركز الخامس.