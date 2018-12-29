تركيا تنتج قذائف دبابات متطورة

تمكنت شركة تركية من إنتاج قذائف دبابات حديثة بإمكانات محلية، لتضاف إلى سلسلة النجاحات في قطاع الصناعات الدفاعية للبلاد.

وتسلم الجيش التركي دفعة أولى من قذائف مدفعية دبابات طراز MOD300 HE-T عيار 120 ملم، منتجة بإمكانات محلية، من مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKEK).

وتجاوزت القذائف من هذا الطراز التي تصنع للمرة الأولى محليا في تركيا، الاختبارات بنجاح في 25 ديسمبر / كانون الأول الجاري، بحضور ممثلي وزارة الدفاع.

وتستخدم هذه القذائف بفاعلية في ضرب الأهداف المعادية في الساحات المفتوحة، وخلف السواتر الخراسانية، وضمن الأبنية.

وجرى تصميم وتطوير القذائف بفضل جهود الأبحاث والتطوير المكثفة للمؤسسة، "لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية التي برزت في العمليات الداخلية ضد الإرهابيين، وفي عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون بسوريا، والاحتياجات المستقبلية المحتملة"، وفق الوكالة التركية الرسمية.

وبعد تسليمها ألف قذيفة في الدفعة الأولى، تواصل المؤسسة إنتاجها لتسليم 7 آلاف قذيفة أخرى للجيش، بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين.