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تنويه من الداخلية بشأن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:14 - 29 ديسمبر 2018
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر يوم الأحد 30 ديسمبر 2018، سيكون للمسافرين في الحافلات الثلاثة المرجعة من يوم الخميس الماضي، الواردة أسماؤهم في كشف المُرجعين المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ونوهت الداخلية إلى أن المرضى والجرحى في الحافلة الثالثة (الأرقام من 1 إلى 25) سيكون سفرهم بسيارات الإسعاف انطلاقاً من مستشفى ناصر بخانيونس.

وأوضحت أنه سيتم استئناف العمل بكشف سفر (26-12) بعد سفر الحافلات المرجعة، وسيُعلن عنه في حينه.

وأشارت الداخلية إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

رابـــط كشــــف المُــــــرجعيــــــــن 

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