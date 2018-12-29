الرئيس البرازيلي يؤكد عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عزم بلاده نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وبحسب القناة العبرية الرابعة عشر فإن الرئيس البرازيلي أخبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال خلال اجتماعهم أمس الجمعة، أن السؤال ليس إذا كان سيتم نقل السفارة أم لا، بل عن موعد نقلها.

وأضافت القناة العبرية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الرئيس البرازيلي أشار إلى تعرض بلاده لضغوط من الدول العربية لثنيها عن نقل السفارة، وسط قلق من وقف الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية والتي تقدر بمليارات الدولارات.

ولفتت القناة نقلًا عن المسؤول أن "مسؤولي الأمن في البرازيل حذرو الرئيس من أن نقل السفارة سيؤدي إلى هجمات من قبل المنظمات الإسلامية ضد أهداف برازيلية".