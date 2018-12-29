اشتية: لا ندير انتخابات تحت "بوليس" حماس في غزة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية يوم السبت إن حركته ترفض إدارة انتخابات "تحت بوليس" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف اشتية أن "حماس تدّعي أنها تريد انتخابات، لكن هناك استحقاق لهذه الانتخابات، فنحن لا ندير انتخابات تحت بوليس حماس. نريد وحدة المعلمين، ورجال الأمن، والمؤسسة، ولجنة الانتخابات المركزية هي المشرف الرئيس والحقيقي".

وذكر أنه "إذا أصرّت حماس على أنها لا تريد انتخابات، بالنسبة لنا لكل حادثة حديث، وسنذهب إلى أي صيغة أخرى من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأشار اشتية، في حوار مع وكالة "وفا" الرسمية، إلى أن "المخرج الآن هو أن نذهب إلى انتخابات، وأن نحتكم إلى شعبنا"، قائلًا إن "حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات هو المخرج اليتيم لإعادة وحدة الوطن".

ولفت إلى أن "الرئيس بقراره هذا (حل المجلس التشريعي) حسم أن كل السلطة الوطنية هي في إطار منظمة التحرير".

وقال إن حركته تريد إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية المحتلة- بما فيها القدس- بالإضافة إلى قطاع غزة.

وذكر أن الرئيس محمود عباس اجتمع مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، و"أكد له أنه ذاهب للانتخابات"، وطلب منه "التشاور مع من يريد.. مع حماس مع أي أحد".

وكان الرئيس عباس قال في 22 ديسمبر الجاري إن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والدعوة لانتخابات خلال ستة أشهر.

واستنكرت الفصائل الفلسطينية الخطوة التي أعلن عنها عباس، وقالت إن ذلك يُكرّس الانقسام الداخلي، ويضرب النظام السياسي الفلسطيني في مقتل، لكن حركة فتح رحّبت منفردة بالقرار.