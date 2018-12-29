الصين.. رقم "لا يصدق" للشحن السريع في 2018

مع ازدهار قطاع الشحن السريع في الصين خلال السنوات الماضية، أعلن مكتب البريد الحكومي نقل ما يزيد على 50 مليار طرد خلال عام 2018، حسبما أوردت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء.

وأوضح المكتب أن صناعة الشحن السريع شهدت نموا خلال الأعوام القليلة الماضية بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع عدد الطرود المتداولة بمقدار 10 مليارات في المتوسط، ​في كل من السنوات الثلاث الماضية.

وتصدرت الصين سوق الشحن السريع في العالم لمدة 5 سنوات متتالية، متجاوزة الكمية المتداولة في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

وقال المتحدث باسم المكتب فنغ ليو، إن قطاع التوصيل السريع يدعم مبيعات سنوية من التجارة الإلكترونية، تقدر بنحو 6.9 تريليون يوان (نحو تريليون دولار أميركي)، أو أكثر من 19 بالمئة من مبيعات التجزئة في البلاد، وهو ما يمثل زخما جديدا للنمو الاقتصادي.

وقد تم الإعلان عن 7 شركات توصيل سريع تحقق عائدات سنوية تتجاوز 100 مليار يوان سنويا.

ويضم قطاع الشحن في الصين 3 شركات شحن جوي، مع أسطول يضم 113 طائرة.

وقال يانغ داتشينغ الباحث في جمعية الصين اللوجستية، إن استخدام البيانات الضخمة والمعدات الذكية أدى إلى تحسن كبير في كفاءة أعمال التسليم، مما ساعد الجهات الفاعلة في الصناعة على الانتقال بسرعة من العمالة اليدوية إلى التكنولوجيا.

وقال وو جيان، وهو مزارع فواكه فى محافظة تشوتشي بمقاطعة شنشى شمال غربي الصين، إنه كان يستغرق أسبوعا على الأقل حتى تصل فاكهة الكيوى إلى زبائنه قبل عام 2016، والآن، يستغرق الأمر من 3 إلى 4 أيام، وأحيانا يوم واحد.

وأضاف المزارع: "من دون وسطاء، يستطيع مزارعو الفواكه أن يكسبوا أكثر، بينما يمكن للعملاء تناول المزيد من الفواكه الطازجة"، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية تساعده على كسب 20 ألف يوان إضافية سنويا.