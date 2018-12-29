سقوط طائرة مروحية إماراتية ومقتل طاقمها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سقوط طائرة مروحية كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، السبت.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات "وام"، فإن الطائرة المروحية من نوع "أغوستا 139"، وسقطت حوالى الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى مقتل طاقمها.

وأمر حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بفتح تحقيق عاجل في الحادث.

كما أمر حاكم رأس الخيمة بإجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع الحادث الأليم، لمعرفة أسبابه.