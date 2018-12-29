الخارجية تطالب بتحقيق دولي في الحفريات التهويدية أسفل الأقصى وسلوان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات اعمال الحفريات التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على مدار الساعة أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبلدة سلوان، ما يؤدي الى انهيارات كبيرة وتشققات واسعة في اعداد كبيرة من منازل المواطنين الفلسطينيين وحفر في محيط المسجد الأقصى. وحذرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي من مخاطر وتداعيات تلك الحفريات والانفاق الاستيطانية التهويدية، خاصة على المنازل الفلسطينية التي تسكنها في العادة اعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، الذين تحرمهم سلطات الاحتلال من التوسع العمراني وعمليات الترميم لمنازلهم.

وتابع البيان: "ليس هذا فحسب بل تتعمد سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية الى حفر الانفاق تحت منازل المواطنين حتى تحدث تصدعات بالغة في اساساتها وجدرانها، لتسارع بعد ذلك بلدية الاحتلال لإخلاء تلك المساكن وتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم بذريعة انها لم تعد صالحة للسكن، في عملية تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق في ظل محاولة تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين حول أسباب تلك التصدعات".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنسانية الأممية ومنظمة اليونسكو وغيرها بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف مخططات الانفاق الاستيطانية وفضح تداعياتها على منازل المواطنين الفلسطينيين، والعمل على وقف تلك الحفريات التهويدية فورا.