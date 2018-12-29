وفاة المعلق المصري محمد السباعي

لقي المعلق الرياضي المصري محمد السباعي (46 عاماً) مصرعه السبت إثر حادث سير مروع عندما كان يقود سيارته.

وعمل السباعي في مجال تقديم البرامج التلفزيونية الرياضية عبر عدة قنوات في السنوات الأخيرة، كما عمل في مجال التعليق لسنوات طويلة.

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على نعي محمد السباعي، على رأسهم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وأحمد حسام "ميدو" المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي.

وكتب شوبير عبر تويتر: "أسوأ نهاية لعام 2018 فقدان الصديق والزميل العزيز محمد السباعي الذي رحل اليوم إثر حادث أليم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

وقال "ميدو": "لا حول ولا قوة إلا بالله .. حزنت جداً لسماع خبر وفاة الأستاذ القدير محمد السباعي .. الله يرحمه، كان رجلاً محترماً، علاقته طيبة بالجميع، وكان معلقاً مميزاً جداً .. الله يرحمه ويغفر له".

وكتب المعلق بلال علام: "ربنا يصبر أهله ومحبيه على فراقه .. الله يرحمك يا محمد".