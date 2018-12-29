القوى الوطنية في الضفة تدعو لاعتبار للتصعيد الميداني ضد الاحتلال

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار يوم الجمعة القادم، يوما للتصعيد الميداني في كافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال، في بلعين ونعلين والمغير وجبل الريسان.

وفي بيان لها، اليوم السبت، دعت القوى إلى شد الرحال لحماية الخان الاحمر، بوابة القدس، رفضا للتهجير القسري.

كما طالبت الشركات والمؤسسات الدولية المتورطة في علاقات تجارية او عسكرية مع دولة الاحتلال، أن تحذو حذو بنك HSBC البريطاني في وقف التعامل مع شركة "جي فور اس" العاملة في المستوطنات، وان تنهي علاقاتها مع المؤسسات الاحتلالية كافة انحيازا للقانون الدولي.

وأكدت أن القوانين العنصرية التي يجري إقرارها بشكل متواصل من قبل دولة الاحتلال، وخصوصا بحق الأسرى، بما فيها قانون منع الإفراج المبكر، وقانون إبعاد عائلات الاسرى، باتت تتطلب ارادة دولية جادة وفاعلة لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها.

وثمنت القوى قرار التعامل بالمثل الذي اتخذته الحكومة لمنع دخول الخضروات والفواكه من دولة الاحتلال، ودعت للمزيد من الخطوات، بما فيها انهاء كامل العلاقة الاقتصادية، والتحلل من اتفاق "باريس" الاقتصادي، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، تمهيدا لإنهاء العلاقة السياسية والأمنية مع الاحتلال.