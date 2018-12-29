ليبرمان: نتنياهو يشتري أمن "غلاف غزة" بالأموال القطرية

هاجم وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفغدور ليبرمان اليوم السبت، حكومة الاحتلال لسياستها في التعامل مع مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال ليبرمان وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية: "إن نتنياهو وحكومته يشترون أمن المستوطنات المحاذية لغزة بالأموال القطرية التي منحت المقاومة الفلسطينية القوة والثقة في مواجهة الجيش الإسرائيلي".

وأشار ليبرمان، إلى أن استمرار حكومة نتنياهو بالتعامل مع مسيرات العودة بنفس السياسة، سيزيد من إطلاق فصائل المقاومة في غزة للصواريخ تجاه (غلاف غزة) وهذه مسألة وقت، كما قال.

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر السبت موقعاً للمقاومة الفلسطينية في دير البلح جنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية بسقوط قذيفة صاروخية في (غلاف غزة) أطلقت من قطاع غزة.