تشيع جثمان الشهيد كرم فياض شرق خانيونس

شيعت جماهير فلسطينية، اليوم السبت، الشهيد كرم فياض (26 عاماً) الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أمس، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة المئات من المواطنين من مجمع ناصر الطبي، وصولاً لمنزل عائلة الشهيد غرب مدينة خانيونس، حيث تم أداء الصلاة على جثمانه قبل أن يدفن في مقبرة الشهداء بالمنطقة.

ويعد الشهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ذلك يوم أمس.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات الفصائل، وطالبوا بالرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المشاركين في المسيرات السلمية على الحدود.















