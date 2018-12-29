القوى الوطنية والاسلامية تدين الاعتداء الإرهابي على حافلة للسياح في مصر

ادانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية للإسلامية في قطاع غزة اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الإجرامي الذي استهدف حافلة للسياح مساء أمس الجمعة قرب محافظة الجيزة والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الشقيقة مصر في مواجهة الإرهاب، ومع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبرت اللجنة أن هذا الاعتداء الإجرامي لا يستهدف زعزعة وأمن واستقرار مصر وضرب المقومات الاقتصادية والسياحية فحسب، بل دورها المحوري والمركزي العربي والإقليمي، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في تحقيق أهدافها، أو النيل من مكانة مصر.

وأكدت اللجنة تضامن ووقوف الشعب الفلسطيني الكامل مع الشقيقة مصر في جهودها من أجل ملاحقة الإرهاب، وفي الحفاظ على أمنها وسلامة استقرارها، فمصر هي قطعة عزيزة على قلوب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية جمعاء.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت اليوم السبت، عن "مقتل 40 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أوكار للمسلحين في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء"، حسبما أفاد قناة "النيل للأخبار" الرسمية المصرية.

ويأتي إعلان وزارة الداخلية المصرية في أعقاب انفجار المريوطية الذي استهدف حافلة سياح بمحافظة الجيزة جنوبي البلاد، مساء أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 فيتناميين بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري.