هنية يزور دير اللاتين ويؤكد على تجذر العلاقة مع مسيحيي غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية: "إن علاقة حركته بالطائفة الكاثوليكية في غزة؛ تاريخية ومتجذرة وليست طارئة، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى القضية المركزية لكل إنسان عربي مسلم ومسيحي.

وعبّر هنية خلال زيارة كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة عن اعتزازه بطبيعة التعايش بين أبناء الشعب الواحد".

وأضاف: "إخواننا المسيحيين عاشوا وتنقلوا بين طرقات الوطن؛ لهم ما لنا وعليهم ما علينا في القدس والأرض والمقدسات وثوابت القضية".

كما وجّه التهنئة لكل المسيحيين في المنطقة العربية الذين يعيشون في قلبها وضمن هذه الحضارة العريقة.

وأكد تضامنه الكامل مع المسيحيين بمواجهة السياسات الاسرائيلية وطمس الحقاق في القدس والضفة المحتلتين؛ آخرها محاولات إصدار قانون بوضع اليد على الأوقاف المسيحية بالقدس وبيت لحم والناصرة ومناطق عديدة في فلسطين.

وشدد هنية على رفضه للاعتداءات الإسرائيلية بحق المسيحيين الفلسطينيين، قائلًا: "هذا شيء مرفوض ولا يمكن أن نقبل به".

كما استنكر محاولات الاعتداء على كهنة الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة، موضحًا أنها عملية جبانة مسّت هذه القامات الدينية، و"نحن عبّرنا ولا زلنا نعبر عن استنكارنا وتنديدنا بهذه الانتهاكات".

وأضاف هنية: "كنيسة القيامة شاهدة على اعتداءات الاحتلال وسنبقى دومًا متّحدين حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأوضح أن زيارة نائب رئيس كنيسة دير اللاتين الأب يوسف-من الأقباط المصريين-لغزة؛ دليل على أن أمتنا أمة واحدة، وقضية فلسطين ستبقى القضية المركزية لكل إنسان عربي مسلم ومسيحي.

وأكد هنية التزام شعبنا الكامل بتوفير العيش الكريم والآمن لكل أخ مسيحي على هذه الأرض.