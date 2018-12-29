الحية: الاحتلال والوسطاء تحت اختبار فصائل المقاومة بغزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، إن الاحتلال الإسرائيلي والوسطاء تحت اختبار فصائل المقاومة في قطاع غزة"، مؤكداً ضرورة تطبيق تفاهمات كسر الحصار عن القطاع.

وأكد الحية في تصريحات صحفية، أن أهالي قطاع غزة وخلفها المقاومة الفلسطينية ماضون في انتزاع حقوقنا في العيش بكرامة على أرضنا وإنهاء الاحتلال ومقاومته.

وبين الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي تحت اختبار المقاومة الفلسطينية، معتبراً في الوقت ذاته أن "الوسطاء أيضًا تحت اختبار، في مدى قدرتهم على إلجام سلوك العدو، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وشدد على تصاعد مسيرات العودة وكسر الحصار وصولاً إلى تحقيق أهدافها كافة، مؤكداً أن شعبنا مُصر وثابت وصامد ومسيراتنا متصاعدة بكل الأشكال التي توصلنا إلى تحقيق أهدافنا.

وأضاف: ""مشاركة الحشود الفلسطينية رغم حالة الجو والعواصف والأمطار الشديدة، تؤكد على أصالته وتحديه وثباته وصموده، ورسالته في المضي بمسيرات العودة، وألا مساومة بأي حال من الأحوال على حقوقنا الثابتة".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني سيمضي بمسيرته كما يمضي في كافة توجهاته، حتى نحقق أهدافنا الوطنية، ورسالتنا رسالة التحدي والصمود.

وحول وصف رئيس السلطة محمود عباس للشهداء ومنفذي العمليات الفدائية في الضفة الغربية بـ"القتلة"، أكد الحية على أن المقاومة الفلسطينية وجماهير شعبنا لا تلتفت للأصوات النشاز.

وبين أن كل الأصوات النشاز التي تحاول النيل من مقاومتنا هي خارج الصف الوطني، ولا نلتفت إليها، وشعبنا مصمم على مقاومة الاحتلال"، مؤكداً أن التاريخ سيسجل مضي الكل الوطني نحو أهدافه المشروعة بعيداً عن الأصوات الموجودة خارج الإجماع الوطني.

وفي سياق آخر، اعتبر الحية أن التطبيع العربي مع الاحتلال طعنًا للقضية الفلسطينية، والحق الثابت في مواجهة الاحتلال.

وطالب الحية الدول العربية بوقف مسلسل التطبيع، دعم الشعب الفلسطيني واغلاق أبواب العواصم في وجه الاحتلال.

ووجه الحية رسالة قاسية للاحتلال قائلاً": "مهما فتحت لك الأبواب فأنت طارئ على هذه الأرض، ومصيرك إلى زوال".