زلزال عنيف يضرب تحت سطح البحر جنوب الفلبين

ضرب زلزال عنيف تحت سطح البحر جنوب الفلبين، صباح اليوم السبت، تراوحت شدته ما بين 6.9 حتى 7.1 حسب مقياس ريختر. كما أطلقت تحذيرات من موجات مد بحري (تسونامي)، ألغيت لاحقا.

وبحسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، فإن الزلزال وقع على عمق 49 كيلومترا، وبلغت شدته 7.1 درجة على سلم ريختر، على بعد 162 كيلومترا قبالة إقليم دافاو أورينتال، وسط تحذيرات من هزات ارتدادية.

في المقابل، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، وبلغت شدته 6.9 درجة، إلا أنها تراجعت لاحقا وقالت إن شدته بلغت 7 درجات على سلم ريختر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار، وألغى مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيره من احتمال حدوث تسونامي قد يضرب المناطق الساحلية في جنوبي الفلبين وإندونيسيا.

وقال رئيس معهد مراقبة الزلازل، ريناتو سوليدم، إنه من غير المرجح حدوث أمواج مد كبيرة بسبب عمق الزلزال وعوامل أخرى، لكنه نصح القرويين بتجنب الشاطئ في إقليم دافاو أورينتال والمناطق النائية لمدة ساعتين تقريبا بعد وقوع الزلزال في وقت الظهيرة كإجراء وقائي.

وقال إن الزلزال شعرت به بعض المناطق الساحلية.

من جهتها قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا إن الزلزال ليس قادرا على إحداث موجات تسونامي تؤثر على البلاد.