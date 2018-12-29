الرئيس البرازيلي يزور "إسرائيل" مارس المقبل

قال الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو إنه سيقوم بزيارة لإسرائيل في شهر مارس/آذار المقبل، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف بولسونارو أن زيارته تأتي رداً على زيارة نتنياهو للبرازيل، حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" اليوم السبت.

وكان نتنياهو وصل إلى البرازيل أمس الجمعة للمشاركة في تنصيب بولسونارو، إيذانا بتولي مهمته الرئاسية رسمياً اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني المقبل، وعقد نتنياهو اجتماعاً مع الرئيس المنتخب، وفقاً للصحيفة.

وقال بولسونارو: "سنبدأ فترة حكم صعبة اعتباراً من يناير/كانون الثاني، ولكن البرازيل لديها المقومات".

وأضاف: "لكي نتمكن من التغلب على العقبات، نحتاج إلى حلفاء وأصدقاء وأشقاء مخلصين مثل بنيامين نتنياهو".

كان بولسونارو أكد عقب انتخابه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى القدس، في إعلان اعتبره نتنياهو آنذاك بأنه "تاريخي".