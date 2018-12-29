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تعرف على الحركة المروية بقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:30 - 29 ديسمبر 2018
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ننوه عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح وسوق السيارات في مدينة غزة، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

ونذكر بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وفي حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 48 ساعة الماضية حادثين نتج عنهما إصابتين وصفت بالخطيرة، بالإضافة الى الأضرار التي لحقت بالمركبات.

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