هكذا عقبت حركة حماس على استهداف حافلة ركاب سياحية في الجيزة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح يوم السبت، التفجير الذي استهدف حافلة ركاب سياحية في الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس.

وقالت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه : "تعتبر الحركة هذا التفجير يستهدف أمن مصر واستقرارها، والمستفيد الوحيد من هذه الأعمال الإجرامية هم أعداء مصر وأعداء الأمتين العربية والإسلامية".

وأضافت: "تعرب الحركة عن تعازيها ومواساتها الحارة لذوي الضحايا ولمصر الشقيقة قيادة وشعباً وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة والأمن لمصر وشعبها".

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، انفجار عبوة ناسفة في حافلة سياحية بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة سائحين صينيين.

وأفادت مصادر صحيفة في وقت سابق بأن انفجارا وقع بحافلة ركاب سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة القريبة من العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة.

وأضاف أن الانفجار وقع على طرق المريوطية، وهو طريق طويل متفرع من شارع الهرم، أحد أشهر الشوارع في منطقة القاهرة الكبرى.