حالة الطقس: سقوط للأمطار ومنخفض جديد غدًا

تنبأت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق والامطار وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة وشديدة البرودة، ويستمر بإذن الله تساقط الامطار على مختلف المناطق والامطار قد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق والامطار وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق،ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

3- خطر التزحلق على الطرقات.