استهداف "إسرائيلي" لمرصد شرق غزة.. وسقوط قذيفة في "ناحل عوز"

استهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" الليلة الماضية، مرصد ميداني لحماية الثغور بصاروخين شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة، في أعقاب زعم الاحتلال إطلاق قذيفتان اتجاه البلدات المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أنّ الطيران المروحي "الإسرائيلي" استهدف بصاروخين صوب مرصد ميداني شرق دير البلح دون أن يُبلغ عن وجود إصابات، وذلك يالتزامن مع إطلاق الابراج العسكرية النار اتجاه الاراضي الزراعية شرق مدينة بيت حانون شمال القطاع.

واعترف الاحتلال بسقوط صاروخين في منطقة "ناحل عوز" شرق غزة، أطلقت من القطاع الليلة، بعد تفعيل صفارات الانذار.

ولا تزال طائرات "الاسرائيلي" تحلق في أجواء محافظات غزة وعلى ارتفاعات منخفضة.

واستشهد المواطن كرم محمد فياض "26 عاماً" برصاص الاحتلال أثنار مشاركته في جمعة ال"40" من مسيرات العودة وكسر الحصار بجمعة ال"40" أمس، وإصابات العشرات من المشاركين بقنابل الغاز والرصاص الحي.