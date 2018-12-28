قوات الاحتلال تعتقل فتى قرب قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، الفتى كرم ايهاب ابو شهاب (15 عاما) قرب المدخل الشمالي في قلقيلية.

وذكر شهود عيان ان مواجهات اندلعت قرب المعبر الشمالي تخللها اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووابل من الرصاص المطاطي.

وبالتزامن مع ذلك، فرضت قوات الاحتلال اجراءات امنية مشددة حول وفي محيط بلدة عزون شرق قلقيلية، وذلك بزعم تعرض مركبات تابعة للمستوطنين للرشق بزجاجات حارقة اثناء مرورها على الطريق الالتفافي المحاذي لأراضي البلدة من الناحية الشمالية.

وقال شهود عيان ان العشرات من جنود الاحتلال انتشروا بين حقول الزيتون بالقرب من منطقة جسر كفر لاقف عزون، مشيرين الى انه تم احتجاز شابين بالقرب من البوابة الشمالية.