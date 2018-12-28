والد هدار غولدين يطالب ادخال الأموال القطرية مقابل عودة الجنود

طالب والد الضابط الأسير لدى حماس بغزة، هدار غولدين، رئيس الوزراء نتنياهو، باشتراط ادخال الأموال القطرية الى غزة، مقابل عودة الجنود المحتجزين لدى حماس بالقطاع.

وقال سمحا غولدين، خلال التظاهرة الأسبوعية التي تجريها العائلة، للمطالبة بالإفراج ابنها: "على رئيس الوزراء أن يشترط إدخال الأموال القطرية إلى غزة، مقابل عودة الجنود، هدار وأرون".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه القضية على جدول أعمال الحملة الانتخابية، لكل من فشل في استعادة هدار وأرون شاؤول، من غزة على مدار 4 سنوات و5 شهور".

وتابع جولدين: "هذا الأسبوع سيتم ادخال 15 مليون دولار جديدة، من الأموال القطرية الى غزة، ويجب أن لا تدخل هذه الأموال الى بعد عودة الجنود الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس لديها".

يشار الى أن عائلة جولدين تعقد تظاهرات اسبوعية بالقرب من حدود قطاع غزة، منذ 35 اسبوعا، للمطالبة بالإفراج عن ابنها هدار، المختطف بغزة.